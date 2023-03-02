КРАСНОЯРСК, 2 мар — ПРАЙМ. Россия лишится существенного канала сбыта алюминия в случае введения Соединенными Штатами 200% пошлины на его импорт, заявил журналистам в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ) основатель компаний "Русал" и "Эн+ Груп" Олег Дерипаска. Пошлина на экспорт нефти из России повышается до 14,2 доллара за тонну

США с 10 марта 2023 года вводят пошлину на импорт алюминия и алюминиевых товаров из России в размере 200%, а также аналогичную пошлину на импорт алюминиевых товаров, в составе которых содержится любое количество алюминия из РФ — с 10 апреля. Как отмечалось в заявлении американского президента Джо Байдена, США исключат 200% тариф на алюминиевые товары с содержанием металла из России для тех стран, которые сами введут аналогичную пошлину.

"Пошлина же запретительная, то есть нам отрезали еще один канал сбыта, такой серьезный, существенный", — заявил Дерипаска.

Бизнесмен не стал отвечать на вопрос РИА Новости, куда в связи с этой мерой можно будет перенаправить поставки российского алюминия. "А это военная тайна", — добавил он.

В то же время по оценкам независимого эксперта в сфере промышленности и энергетики Леонида Хазанова, Россия поставляет в США сравнительно небольшой (порядка 400-500 тысяч тонн в год) объем алюминиевой продукции. Однако и его в связи с введением 200%-ной пошлины можно будет переориентировать на другие рынки — например, на Азию, но это будет непросто и небыстро, рассказывал он РИА Новости.

По данным ФТС, экспорт алюминия из РФ в 2021 году составил около 3,5 миллионов тонн.

КЭФ-2023 проходит в Красноярске 1-3 марта в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. Основной темой обсуждения деловой программы станет стратегия развития Сибири до 2035 года.