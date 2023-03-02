МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Госдума в четверг отклонила в первом чтении законопроект о штрафах до 500 тыс руб за рекламу алкоголя в интернете. Муниципальные округа смогут определять, где нельзя продавать алкоголь

Законопроект предлагает ввести ответственность для рекламодателей и рекламораспространителей за рекламу алкоголя в интернете. Граждане за подобное нарушение обязаны будут заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юрлица — от 100 до 500 тысяч рублей.

"Несмотря на имеющиеся запреты, нелегальный рынок продажи алкоголя в сети "Интернет" продолжает расти, а реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Правительство также не поддержало инициативу, указав в своем отзыве на законопроект, что в материалах отсутствует анализ статистических данных и правоприменительной практики, которые бы говорили о необходимости усиления ответственности за такие деяния.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты ГД Виталий Милонов и Владимир Афонский.