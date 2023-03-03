ДУШАНБЕ, 3 мар — ПРАЙМ. Объем инвестиций российского бизнеса в экономику Таджикистана можно нарастить, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Товарооборот России и Таджикистана по итогам года вырос на 18 процентов

"Общий объем внутренних инвестиций российскими компаниями и частных инвестиций в Таджикистане — 1 миллиард 600 тысяч в долларах. Много это или мало? Мало", — заявил он на встрече с председателем Национального совета Высшего собрания Таджикистана Рустамом Эмомали.

"Мы считаем, что можно увеличить эти объемы", — добавил он.

Кроме того, премьер заявил, что Россия дорожит партнерскими отношениями с Таджикистаном и будет расширять взаимодействие с республикой.

"Мы искренне дорожим союзническими, братскими, историческими отношениями с Таджикистаном. Конечно, прочную основу для этого создает Договор о дружбе и сотрудничестве, взаимной помощи. В этом году мы будем отмечать его тридцатилетие", — сказал он. Россия и Таджикистан подписали документы о сотрудничестве

"В июне прошлого года по договоренности (президента РФ) Владимира Владимировича Путина и (президента Таджикистана) Эмомали Шариповича Рахмона были достигнуты практические договоренности о расширении нашего взаимодействия по всей двусторонней повестке. Наша задача — выполнять те решения, которые приняли наши лидеры", — подчеркнул Мишустин.

Премьер отметил, что это его первый визит в Таджикистан в качестве председателя правительства РФ. Он поблагодарил принимающую сторону за организацию всех мероприятий и передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

Он также поблагодарил Эмомали за активное взаимодействие с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Таджикистан придает большое значение развитию многопланового взаимодействия с РФ. Отражено, что таджикско-российские отношения дружбы и сотрудничества динамично развиваются во всех аспектах. Российская Федерация сегодня — один из главных стратегических партнеров и надежный союзник Таджикистана", — заявил в свою очередь Эмомали. Решетников призвал Таджикистан к укреплению сотрудничества с ЕАЭС

Он отметил, что рад возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений.

По его словам, важным звеном всего комплекса взаимодействия между Россией и Таджикистаном являются межпарламентские связи.

"В этом контексте с удовлетворением хотел бы отметить последовательный выход на качественно новый высокий уровень межпарламентских связей. Налажены постоянные контакты на уровне парламентов двух стран. Мы также тесно взаимодействуем на многосторонней основе в рамках межпарламентской ассамблеи СНГ и ОДКБ", — заявил он.

Эмомали отметил, что парламенты продолжают вносить свою достойную лепту в укреплении стратегического партнёрства двух стран.

"Наша встреча проходит в день вашего рождения. Это приятное событие предоставляет мне возможность сердечно поздравить вас и пожелать Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, человеческого счастья и новых достижений в вашей государственной деятельности на благо стабильности и процветания великой России", — сказал Эмомали.