МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания из Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC утвердила окончательную цену размещения на бирже своего газового бизнеса (ADNOC Gas), что приведет к рыночной оценке подразделения в 50 миллиардов долларов, следует из сообщения компании. Запад призвал ОАЭ прекратить экспорт электроники в Россию, пишут СМИ

"ADNOC Gas сегодня объявляет окончательную цену предложения на акции, предлагаемые ADNOC в связи с первичным публичным размещением акций ADNOC Gas и листингом на ADX (фондовой бирже Абу-Даби — ред.) после успешного завершения процесса букбилдинга и открытой подписки", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что окончательная цена акций на IPO была установлена на уровне 2,37 дирхама за акцию, что подразумевает рыночную капитализацию ADNOC Gas в размере около 50 миллиардов долларов. "Ценовой диапазон IPO ранее был установлен в пределах от 2,25 до 2,43 дирхама за акцию, что означает, что цена была установлена в верхней части ранее объявленного ценового диапазона после значительного спроса со стороны местных и международных инвесторов", — добавляет компания. ADNOC Gas установила цены на акции, размещенные на бирже Абу-Даби

Компания в связи с этим подтверждает, что ранее объявленный увеличенный объем IPO, достигший величины предложения в размере 3 837 571 100 обыкновенных акций, что эквивалентно приблизительно 5% от общего выпущенного акционерного капитала компании, был полностью предварительно распределен, в результате чего валовая выручка составит приблизительно 2,5 миллиарда долларов.

Исходя из окончательной цены предложения, общий объем IPO на эти 2,5 миллиарда долларов станет крупнейшим в истории листингом на ADX.

Что же касается потенциального объёма акций в обращении, то ADNOC заявила, что продолжит владеть контрольным 90%-ным пакетом акций своей газовой компании.