МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Покупатели временно не смогут использовать бонусы от "СберСпасибо" при оплате заказа на "СберМегаМаркете" в связи с переходом на новую программу лояльности, следует из публикации на портале компании. Теперь на маркетплейсах: раскрыта новая схема обмана россиян

"Произошел технический сбой при переходе на новую программу лояльности. Какое-то время не получится списывать бонусы от "СберСпасибо" на "СберМегаМаркете", — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что специалисты уже приступили к работе над устранением неполадок.

При этом, отметили в публикации, бонусы сохраняются и продрожат начисляться при совершении покупок в виде рублей.

РИА Новости направило запрос "СберМегаМаркету".