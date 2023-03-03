Клиенты "СберМегаМаркета" временно не смогут списать бонусы
"СберМегаМаркет": клиенты временно на смогут списать бонусы от "СберСпасибо" при оплате
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Покупатели временно не смогут использовать бонусы от "СберСпасибо" при оплате заказа на "СберМегаМаркете" в связи с переходом на новую программу лояльности, следует из публикации на портале компании.
"Произошел технический сбой при переходе на новую программу лояльности. Какое-то время не получится списывать бонусы от "СберСпасибо" на "СберМегаМаркете", — сказано в сообщении.
В компании подчеркнули, что специалисты уже приступили к работе над устранением неполадок.
При этом, отметили в публикации, бонусы сохраняются и продрожат начисляться при совершении покупок в виде рублей.