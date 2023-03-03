МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. АО "Газпромнефть – Московский НПЗ" в арбитражном суде Москвы требует взыскать более 5,5 миллиона евро (более 441 миллиона рублей по текущему курсу) с французского Credit Agricole Corporate and Investment Bank, следует из опубликованного определения суда. Суд отложил рассмотрение жалобы "Роснефти" на отказ в иске к "Транснефти"

Сумма иска складывается из основного долга в размере более 5,3 миллиона евро и более 200 тысяч евро процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10 мая 2022 по 27 января 2023 года. В иске также заявлено требование о признании недействительной банковской гарантии в отношении указания на то, что банковская гарантия регулируется законодательством Сингапура.

Другие подробности спора пока не приводятся. Иск поступил в суд в начале февраля, суд назначил предварительные слушания по делу на 18 апреля.

Московский НПЗ – одно из основных перерабатывающих предприятий "Газпром нефти". Компания с 2011 года проводит программу модернизации завода для повышения его экологических и технологических характеристик. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в феврале говорил, что компания к завершению программы модернизации своих нефтеперерабатывающих заводов в 2025 году инвестирует в нее суммарно более 900 миллиардов рублей

Credit Agricole берет свое начало с создания региональных сельскохозяйственных кредитных учреждений во Франции в конце XIX века. Окончательное оформление банка в единую структуру было завершено в 1926 году. Штаб-квартира расположена в Париже.

Российское подразделение банка не занималось розничными банковскими операциями, насчитывало 170 сотрудников. По итогам 2021 года чистая прибыль "дочки" составила 3,7 миллиона евро. Группа Credit Agricole в марте 2022 года сообщила о приостановке своей деятельности в России на фоне ситуации вокруг Украины.