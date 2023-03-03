МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Деловой партнер Романа Абрамовича бизнесмен Евгений Швидлер обратился с иском в лондонский суд, указывая на то, что Великобритания приняла неверное решение, введя санкции против него, сообщило агентство Bloomberg. В Польше удивились устойчивости российской экономики перед санкциями

"Дело Швидлера станет первым, которое будет рассматриваться британскими судьями (с момента начала специальной военной операции РФ на Украине — ред.)", — сказано в сообщении агентства. Журналисты также отметили, что Швидлер станет первым, кто будет оспаривать антироссийские санкции Британии в лондонском суде.

По данным агентства, адвокаты Швидлера подали иск в суд в феврале, заявив, что Великобритания допустила "серьезные ошибки" в своей оценке отношений Швидлера с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси".

"Правительство Великобритании поступило неправильно, введя против меня санкции. Я надеюсь, что британские суды согласятся и восстановят правосудие", — процитировало агентство заявление Швидлера.

Являющийся гражданином США и Великобритании бизнесмен признался, что столкнулся с "серьезными трудностями" с тех пор, как в марте 2022 года попал под санкции.

Представитель МИД Британии заявил, что "каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет право оспорить свое включение в список, и для этого существует четкий законный способ".

Ранее сообщалось, что предприниматель и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка этой страны.