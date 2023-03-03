Bloomberg: бизнесмен Швидлер подал иск в лондонский суд из-за введенных Британией санкций
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Деловой партнер Романа Абрамовича бизнесмен Евгений Швидлер обратился с иском в лондонский суд, указывая на то, что Великобритания приняла неверное решение, введя санкции против него, сообщило агентство Bloomberg.
"Дело Швидлера станет первым, которое будет рассматриваться британскими судьями (с момента начала специальной военной операции РФ на Украине — ред.)", — сказано в сообщении агентства. Журналисты также отметили, что Швидлер станет первым, кто будет оспаривать антироссийские санкции Британии в лондонском суде.
По данным агентства, адвокаты Швидлера подали иск в суд в феврале, заявив, что Великобритания допустила "серьезные ошибки" в своей оценке отношений Швидлера с бывшим владельцем футбольного клуба "Челси".
"Правительство Великобритании поступило неправильно, введя против меня санкции. Я надеюсь, что британские суды согласятся и восстановят правосудие", — процитировало агентство заявление Швидлера.
Являющийся гражданином США и Великобритании бизнесмен признался, что столкнулся с "серьезными трудностями" с тех пор, как в марте 2022 года попал под санкции.
Представитель МИД Британии заявил, что "каждое физическое или юридическое лицо, находящееся под санкциями, имеет право оспорить свое включение в список, и для этого существует четкий законный способ".
Ранее сообщалось, что предприниматель и основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков обратился в министерство иностранных дел Великобритании с просьбой исключить его из санкционного списка этой страны.
https://1prime.ru/business/20230303/839966279.html