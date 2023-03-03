МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Менеджмент "Вымпелкома" (бренд "Билайн") сейчас сосредоточен на закрытии сделки по выкупу компании у Veon и не обсуждает возможность ее дальнейшей перепродажи, заявил журналистам генеральный директор компании Александр Торбахов. МТС начнет постепенно отключать сети 3G

Телекоммуникационный холдинг Veon в ноябре прошлого года заявил об уходе из России, тогда же группа топ-менеджеров "Билайна" во главе с Торбаховым объявила, что заключила соглашение о выкупе компании за 130 миллиардов рублей. Правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии выкупа не менее 90% облигаций, выпущенных Veon в пользу российских инвесторов.

"Мы сейчас сосредоточены исключительно на закрытии этой сделки. Не обсуждаем ни с кем никакие перспективы. Любая компания на свете может быть когда-нибудь продана. Сегодня мы ничего подобного не обсуждаем ни с кем и движемся на закрытие, сосредоточены на этом", — сказал Торбахов в кулуарах конференции "Билайна" "Борьба с подменой номера. Реальность и перспектива".

По его словам выкуп облигаций сейчас идет "выпуск за выпуском". "Там проблема техническая — просто оформлять эти сделки. Там огромное количество сделок уже оформлено", — отметил глава "Вымпелкома", добавив, что для выкупа бумаг привлекаются кредиты. "Часть облигаций обмениваются на новые облигации, часть облигаций выкупаются. Это предложение на рынке. Поэтому мы заранее не сможем знать, сколько холдеров заходят меняться, сколько захотят деньги получить. В зависимости от этого будут кредитные средства получаться", — подытожил Торбахов.

Veon в начале февраля заявлял, что сделка по передаче "Вымпелкома" российскому топ-менеджменту будет завершена не позднее 1 июня текущего года.