МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды в 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли за 2022 год, сообщает компания. ЦБ хочет привлечь большее внимание компаний к дивидендной политике

"Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года. Часть чистой прибыли, полученной по результатам 2022 года, направить на выплату дивидендов по акциям общества в размере 465 рублей на каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию", — говорится в сообщении.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов собранию акционеров рекомендовано утвердить 4 апреля 2023 года.

Группа "Фосагро" включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,52% акций компании. Среди других крупных акционеров — супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко (20,6%). Free float составляет 30,5%.