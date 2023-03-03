МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Компании Neuralink, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, не выдали разрешение на проведение клинических испытаний мозговых чипов на людях, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. Илон Маск шокировал пользователей Twitter заявлением об Украине

Устройство представляет собой "революционный мозговой имплантат", который поможет в преодолении таких состояний, как паралич или слепота, заявлял американский предприниматель.

Отмечается, что об испытаниях микросхем на людях Маск начал говорить в 2019 году. При этом Neuralink обратилась в управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) за соответствующим разрешением только в 2022 году.

Подчеркивается, что ведомство отклонило заявку, сославшись на на десятки проблем, включая использование литиевой батареи, способы удаления и возможность "миграции крошечных проводов имплантата в другие области мозга".

В ноябре прошлого года Маск предрек, что получит разрешение весной 2023 года. Сотрудники FDA скептически отнеслись к такому заявлению.