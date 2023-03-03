Крупнейшая в ФРГ розничная сеть Peek & Cloppenburg начала процедуру защиты от банкротства
БЕРЛИН, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая в Германии розничная торговая сеть модной одежды Peek & Cloppenburg (P&C) подала заявление для начала процедуры защиты от банкротства (Schutzschirmverfahren) на фоне кризиса, магазины сети закрываться не будут, сообщает немецкий журнал Manager Magazin со ссылкой на заявление компании.
"Последствия (пандемии) сильно ударили по нам и привели к трехзначным миллионным убыткам", — приводит издание слова управляющего директора Штеффена Шюллера, который в качестве аргументов также привел сдержанное поведение потребителей, проблемы с цепочками поставок, рост производственных расходов, процентных ставок и небольшой спад в экономике.
По заявлению компании, произойдет "незначительное сокращение персонала в администрации, включая руководящий состав". По информации журнала, компанию покинул главный менеджер P&C Эдгар Херт. Однако закрытие магазинов не планируется, около 6800 сотрудников, включая 800 человек, работающих в штаб-квартире сети в Дюссельдорфе, в течение трех месяцев будут получать зарплату от агентства по трудоустройству, пишет издание.
Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf управляет 67 магазинами в Германии, двумя магазинами в Бельгии, четырьмя в Нидерландах и двумя в Швейцарии.
В конце октября прошлого года в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Мигель Мюлленбах, глава известной немецкой сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, состоящей из 131 торгового центра в 97 городах ФРГ, сообщил, что придется закрыть не менее трети своих филиалов в рамках процедуры защиты от банкротства (Schutzschirmverfahren) на фоне кризиса.
https://1prime.ru/business/20230303/839969928.html