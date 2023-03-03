БЕРЛИН, 3 мар — ПРАЙМ. Крупнейшая в Германии розничная торговая сеть модной одежды Peek & Cloppenburg (P&C) подала заявление для начала процедуры защиты от банкротства (Schutzschirmverfahren) на фоне кризиса, магазины сети закрываться не будут, сообщает немецкий журнал Manager Magazin со ссылкой на заявление компании. Число банкротств в Евросоюзе стало самым высоким с 2015 года

"Последствия (пандемии) сильно ударили по нам и привели к трехзначным миллионным убыткам", — приводит издание слова управляющего директора Штеффена Шюллера, который в качестве аргументов также привел сдержанное поведение потребителей, проблемы с цепочками поставок, рост производственных расходов, процентных ставок и небольшой спад в экономике.

По заявлению компании, произойдет "незначительное сокращение персонала в администрации, включая руководящий состав". По информации журнала, компанию покинул главный менеджер P&C Эдгар Херт. Однако закрытие магазинов не планируется, около 6800 сотрудников, включая 800 человек, работающих в штаб-квартире сети в Дюссельдорфе, в течение трех месяцев будут получать зарплату от агентства по трудоустройству, пишет издание.

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf управляет 67 магазинами в Германии, двумя магазинами в Бельгии, четырьмя в Нидерландах и двумя в Швейцарии.

В конце октября прошлого года в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Мигель Мюлленбах, глава известной немецкой сети универмагов Galeria Karstadt Kaufhof, состоящей из 131 торгового центра в 97 городах ФРГ, сообщил, что придется закрыть не менее трети своих филиалов в рамках процедуры защиты от банкротства (Schutzschirmverfahren) на фоне кризиса.