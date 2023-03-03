МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Количество самозанятых в России с начала запуска эксперимента специального налогового режима для самозанятых граждан в 2019 году составило более 7 миллионов человек, а их доход превысил 1,9 триллиона рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Дерипаска призвал делать ставку на частный бизнес для российской экономики

"За четыре года со старта эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" к проекту присоединились более 7 млн человек. Ежедневно это число увеличивается на 7,5 тысяч пользователей. При этом более 50% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы — это новые лица в правовом поле", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

"За время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 триллиона рублей, рассчитанный налог составил 81 миллиард рублей", — добавляется там же.

В ФНС отметили, что максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Чукотском автономном округе, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Калужской, Ленинградской областях. "Около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградскую область, Республику Татарстан, Новосибирскую область", — говорится в сообщении. Бизнесмен Швидлер подал иск в лондонский суд из-за санкций, сообщили СМИ

При этом, как отметили в ведомстве, перечень профессий, которые отражают пользователи в приложении насчитывает около 140 видов деятельности, и он не ограничен. "Наиболее популярными являются: услуги такси, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, аренда квартир. Также указанный налоговый режим применяют кинологи, грумеры, диетологи, аниматоры, массажисты, стилисты, экскурсоводы и другие", — сообщает ФНС.

Самозанятость — это специальный налоговый режим для физических лиц, работающих на себя. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию. С 1 января 2023 года он действует в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории города Байконур, напомнили в ФНС.