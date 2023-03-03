ФНС: число самозанятых в стране за четыре года превысило семь миллионов человек
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Количество самозанятых в России с начала запуска эксперимента специального налогового режима для самозанятых граждан в 2019 году составило более 7 миллионов человек, а их доход превысил 1,9 триллиона рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России.
"За четыре года со старта эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" к проекту присоединились более 7 млн человек. Ежедневно это число увеличивается на 7,5 тысяч пользователей. При этом более 50% самозанятых ранее никак не декларировали свои доходы — это новые лица в правовом поле", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
"За время эксперимента участники зарегистрировали доходы более чем на 1,9 триллиона рублей, рассчитанный налог составил 81 миллиард рублей", — добавляется там же.
В ФНС отметили, что максимальный доход на одного самозанятого отмечается в Москве, Чукотском автономном округе, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане, Калужской, Ленинградской областях. "Около 20% самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Большинство приезжают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ленинградскую область, Республику Татарстан, Новосибирскую область", — говорится в сообщении.
При этом, как отметили в ведомстве, перечень профессий, которые отражают пользователи в приложении насчитывает около 140 видов деятельности, и он не ограничен. "Наиболее популярными являются: услуги такси, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, аренда квартир. Также указанный налоговый режим применяют кинологи, грумеры, диетологи, аниматоры, массажисты, стилисты, экскурсоводы и другие", — сообщает ФНС.
Самозанятость — это специальный налоговый режим для физических лиц, работающих на себя. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Эксперимент по льготному налогообложению самозанятых был запущен с 1 января 2019 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В 2020 году новый налоговый режим постепенно был распространен на всю Россию. С 1 января 2023 года он действует в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории города Байконур, напомнили в ФНС.
https://1prime.ru/business/20230303/839970044.html