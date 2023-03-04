УФА, 4 мар — ПРАЙМ. Трех руководителей государственного предприятия "Башавтотранс" заподозрили в получении взяток от водителей автобусов в обмен на более выгодные условия работы, говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел по Башкирии. Госдума одобрила уменьшение срока давности по экономическим преступлениям

Согласно информации, речь идет о трех начальниках автоколонн. Как уточняется, в период с 2018 по 2022 год они получали незаконные денежные вознаграждения в размере от 1000 до 5000 рублей за то, что предоставляли водителям более выгодные маршруты и часы работы, а также осуществляли общее покровительство.

В ходе следствия в кабинете одного из подозреваемых обнаружили 360 тысяч рублей. Кроме того, были изъяты кадровые, бухгалтерские и черновые документы.

Возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки". Подозреваемые задержаны, они признались в правонарушениях, добавляется в сообщении.