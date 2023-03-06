МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ижевского франчайзи KFC — компании "Смарт Сервис Норд" — ходатайство о приобретении бизнеса польской группы компаний AmRest, управляющей частью ресторанами KFC в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Владелец "Вкусно — и точка" раскрыл планы по импортозамещению картофеля фри

"ФАС получила от ООО "Смарт Сервис Норд" ходатайство о приобретении российского бизнеса AmRest. Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на российский рынок услуг общественного питания", — заявили в ведомстве.

В конце февраля стало известно, что польская группа компаний AmRest, управляющая частью ресторанов KFC в России, продаст свой российский бизнес ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", вместо "Альмира".

В начале декабря AmRest сообщала, что планирует продать 215 ресторанов KFC в РФ российской компании "Альмира" и рассчитывает получить не менее 100 миллионов евро. В конце февраля ФАС согласовала компании "Альмира" приобретение франчайзинговых ресторанов KFC.

В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.