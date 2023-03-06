МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Газпром нефть" располагает всем необходимым для самостоятельного развития предприятия "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД), выход Shell не повлияет на дальнейшую разработку этого актива, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Газпром нефти". Дочка "Газпром нефти" получила долю Shell в их бывшем СП

Дочернее предприятие "Газпром нефти" 3 марта получило 50-процентную долю Shell в бывшем совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент", следует из данных ЕГРЮЛ. Другие 50% ранее уже принадлежали компании. Таким образом, "Газпром нефть" получила предприятие под свой контроль.

В компании это подтвердили. "Газпром нефть" консолидировала 100% долей в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент", — сообщила компания.

"Выход "Шелл" не окажет влияния на планы по дальнейшей разработке актива, "Газпром нефть" располагает всеми необходимыми технологиями, ресурсами и экспертизой для самостоятельного развития предприятия", — прокомментировали сделку в российской компании.

"Салым Петролеум Девелопмент" с 2003 года ведет освоение Салымской группы нефтяных месторождений в Западной Сибири. За годы реализации Салымского проекта пробурено свыше 1600 скважин и добыто более 100 миллионов тонн нефти.

В августе 2022 года предприятие по заявлению "Газпром нефти" судом было переведено из нидерландской юрисдикции в российскую и преобразовано в ООО. Основанием для обращения в суд "Газпром нефть" называла действия Shell, препятствующие функционированию иностранного юрлица в РФ, подразумевая февральское заявление Shell о приостановке деятельности в России.