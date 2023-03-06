ТАШКЕНТ, 6 мар — ПРАЙМ. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана проверит работу таксомоторного агрегатора "Яндекс Такси" по признакам доминирования на рынке данных услуг в стране, сообщает пресс-служба комитета. Таксистам хотят запретить работать больше 12 часов

"Комитет в октябре 2022 года приступил к полному анализу рынка агрегаторов услуг такси. В феврале 2023 года направлены запросы учредителям сервиса Yandex Go Yandex N.V. (Нидерланды), Yandex Europe AG (Швейцария) и Ridetech International B.V. (Нидерланды)", — говорится в сообщении на сайте комитета.

По данным антимонопольного ведомства, запрошены данные по количеству пользователей приложения (водителей и клиентов), общее количество транзакций и пассажироперевозок, общий объем оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий, полученных сервисом "Яндекс Go" и таксопарками за 2022 год.

В комитете отметили, что отсутствие юридического лица "Яндекса" в Узбекистане "создает определенные трудности в антимонопольном регулировании их деятельности, в том числе и с точки зрения анализа".

"Результаты анализа будут дополнительно оглашены комитетом через средства массовой информации", — добавили в пресс-службе.

В апреле 2022 года министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана предложило "Яндекс.Такси" стать резидентом IT-парка в Ташкенте.

"Яндекс.Такси" работает в Узбекистане с апреля 2018 года. Сейчас услуги сервиса доступны в Ташкенте и пяти городах в регионах страны – Андижане, Маргилане, Самарканде, Намангане и Фергане.