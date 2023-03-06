МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Билайн" приобрел долю в казахстанской компании ТОО Dybys Tech, владеющей стартапом "Voca-Tech", который разработал систему автоматизированного контроля и улучшения качества обслуживания клиентов с помощью записи голоса сотрудника на аудиобейджи, сообщили РИА Новости в операторе. "Газпром нефть" имеет все необходимое для развития СПД

"Билайн приобрел миноритарную долю в казахстанской компании ТОО "Dybys Tech", владеющей стартапом "Voca-Tech" — разработчиком решений для цифрового управления качеством работы сотрудников. Voca-Tech создал систему автоматизированного контроля, которая при помощи аудиобейджа фиксирует голос сотрудника для последующей аналитики, улучшения клиентского сервиса и роста продаж", — говорится в сообщении компании.

Источник близкий к компании уточнил, что речь идет о покупке 20% материнской компании. В самом "Билайне" отметили, что решение работает с большинством поставщиков систем Speech-to-text (системы перевода аудиозаписи в текст), им пользуется уже более 50 крупных компаний.

"Многим нашим заказчикам нужны инструменты оперативного контроля, управления и влияния на операционную эффективность своего персонала, который работает непосредственно с клиентами, пациентами и населением… Совместная работа "Билайна" и Voca-Tech существенно ускорит проникновение комплексных систем речевой аналитики среди 300 тысяч представителей крупного и среднего бизнеса по всей России, являющихся клиентами "Билайн.бизнес", — заявил исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу "Билайна" Максим Зайков, слова которого приводит пресс-служба компании.