МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. США значительно привлекательнее для инвестиций в энергетику, чем Великобритания, заявил новый главный исполнительный директор англо-нидерландской энергетической компании Shell Ваэль Саван. TAS: в США испугались правды о взрывах на "Северных потоках"

"Когда у вас такая нестабильность, это в корне подрывает вашу уверенность в том, что вы сможете получить требуемую прибыль от инвестиций, и поэтому вы перемещаете свой капитал в те области, где вы видите хорошую прибыль при меньшем риске", — сказал Саван в интервью газете Times, отметив, что США с точки зрения привлекательности для инвестиций в энергетику находятся "значительно впереди" Великобритании и Европа в этом плане также опережает Соединенное Королевство.

По мнению Савана, британское правительство должно "взять в пример некоторые вещи, которые недавно сделали США, приняв Акт об инфляции" – пакет субсидий на сумму 369 миллиардов долларов для стимулирования "зеленых" инвестиций в стране. Глава Shell также заявил, что "дважды подумает, прежде чем инвестировать в добычу нефти в Великобритании", поскольку сейчас есть "более привлекательные места", например, Мексиканский залив США.

При этом, по словам Савана, три четверти потенциальных инвестиций компании в низкоуглеродные технологии в Великобритании срываются из-за отсутствия субсидий и разрешений. Как пишет газета, за время 25-летней работы Савана в Shell в Великобритании было введено больше налогово-бюджетных изменений, чем в большинстве других стран, что повлияло на инвестиционный климат в целом.

Акт об инфляции, подписанный президентом США Джо Байденом в августе 2022 года, предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предполагает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Акт призван увеличить инвестиции США в эти сектора.

Европейская комиссия ранее предупредила, что этот закон "дискриминирует компании из ЕС" и угрожает промышленной базе союза. ЕС ведет с США переговоры об этом Акте.