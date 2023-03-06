МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Группа "Продо" (торговые марки "Клинский", "Омский бекон", "Троекурово", "Рококо") запустила инвестиционный проект реконструкции и модернизации производства АО "Мясокомбинат Клинский" с общим объемом инвестиций 2 миллиарда рублей, планируя по его итогам на треть увеличить объем производства на предприятии, говорится в сообщении группы. Союз птицеводов сообщил о росте выпуска мяса бройлеров в России

"Цель проекта – расширить выпуск таких динамично развивающихся категорий продукции, как сосиски, колбасы и мясные деликатесы в формате "нарезка". Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Первый этап инвестпроекта включает в себя строительство нового склада готовой продукции и увеличение мощности производства "нарезки" и должен завершится осенью. Реализация же всего проекта рассчитана на три года: ожидается, что по его итогам объем производства на мясокомбинате увеличится на 30%, до 46 тысяч тонн в год.

Это предприятие — одно из ведущих производителей колбасных изделий и мясных деликатесов в Московском регионе, оно ежегодно производит более 31 тысячи тонн колбасной продукции и полуфабрикатов, и география продаж активно расширяется — например, предприятие внесено в федеральный реестр экспортеров как поставщик в Казахстан, Армению, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты, приводятся в сообщении слова гендиректора группы Вадима Долгова.

Группа "Продо" основана в 2004 году. В ее состав входят четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах.