МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, рассчитывает восстановить выплату дивидендов, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов. Набсовет Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах 7 марта

"Как только мы продвинемся и примем решение, связанное с редомициляцией, мы будем формировать свою позицию по дивидендам. Но в целом стратегическая цель, конечно, восстановить выплату дивидендов", — сказал Тарасов.

По итогам 2021 года компания дивиденды не выплачивала и не говорила о планах таких выплат за прошлый год. Чистая прибыль "Русагро" по итогам 2022 года по МСФО упала на 84% по сравнению с 2021 годом, до 6,787 миллиарда рублей; выручка выросла на 8%, до 240,23 миллиарда.

"Важной задачей для "Русагро" является восстановление листинга для наших GDR на какой-то зарубежной бирже. Вот здесь я рассчитываю, что мы сможем в марте какими-то положительными новостями порадовать", — добавил Тарасов.

Акционеры "Русагро" в июне прошлого года утвердили возможность делистинга GDR с Лондонской фондовой биржи и возможность размещения на другой фондовой бирже.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Группа контролирует банк земель площадью 660 тысячи гектаров в черноземном регионе России (в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областях) и на Дальнем Востоке в Приморье.