МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Отечественный бизнес не сможет выполнить требования законопроекта, ограничивающего продажу медицинского спирта в России, поделился своим мнением с РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. "Вкусвилл" временно приостановит продажу алкоголя в Москве и области

В конце января в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий оптовую продажу медицинского спирта в целях борьбы с производством суррогатного алкоголя. Документ ограничивает перечень лиц, которым организации оптовой торговли лекарствами вправе продавать "Этанол". Кроме того, вводится обязанность производителей наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной и предусматривается аннулирование лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами за нарушение правил их реализации.

Разработчики уточняли, что по данным МВД России и Росалкогольрегулирования, существенная доля спиртосодержащих препаратов попадает в нелегальный оборот и используется в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции.

"Бизнес, объединяемый ТПП РФ, полагает, что проблема нелегального оборота и использования "Этанола" в качестве сырья для производства суррогатной алкогольной продукции не относится к сфере оборота фармацевтической продукции. Кроме того, сейчас невозможно выпустить в гражданский оборот лекарственный препарат для медицинского применения без маркировки на первичной упаковке, если вторичная упаковка не предусмотрена", – отметил Катырин.

По его словам, информация с первичной упаковки, в случае ее обязательной маркировки, будет поступать тому же оператору, что и со вторичной. "При этом неясно, каким образом дополнительная маркировка сократит количество суррогатной алкогольной продукции", — добавил глава ТПП РФ.

Отмечается, что сейчас эффективно работает система мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (МДЛП). Однако после нанесения кода на первичную упаковку лекарственного препарата и укладку первичной упаковки во вторичную будет технически невозможно отсканировать код, который находится на первичной упаковке, чтобы убедиться в том, что они совпадают.

"Наконец, программное обеспечение… не допускает нанесения одинаковых кодов на первичную и вторичную упаковку лекарственного препарата для медицинского применения. Законопроект потребует разработки нового программного обеспечения и оборудования для маркировки, которое не производится в России. Реализовать эти требования в условиях экономических санкций сложно, а с учетом нормы о вступлении федерального закона в силу через тридцать дней после дня его официального опубликования практически невозможно", — заключил Катырин.