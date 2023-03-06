МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российский бизнес "Яндекса" после реструктуризации сохранит не менее 98% текущей компании, поэтому его оценка должна быть как минимум сопоставима с текущей, заявил РИА Новости аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Артем Михайлин. "Яндекс Карты" ввели функцию оплаты парковки в Москве

"Российский холдинг после реорганизации будет включать не менее 98% бизнеса текущего "Яндекса", так что в нашем представлении его оценка должна быть как минимум сопоставима с текущей", — сказал Михайлин.

Ранее в понедельник РБК со ссылкой на источники сообщило, что менеджмент материнской компании "Яндекса" Yandex N.V. рассматривает несколько вариантов реструктуризации компании и выделения российского бизнеса в отдельное юрлицо. Одним из вариантов является регистрация российского юрлица в Калининграде. В рамках новой структуры будет создан фонд менеджеров, которому на 5 лет передадут управление российским бизнесом компании. В свою очередь, голландская Yandex N.V. получит лицензии на развитие четырех проектов за рубежом, писал РБК.

Также в рамках этого сценария обсуждается возможность выплаты в адрес голландской компании суммы в размере 300–400 миллионов долларов. Следующий этап реорганизации, согласно этому сценарию, предусматривает "возможность продажи 51% российского "Яндекса" инвесторам, а 49% сохранит Yandex N.V", сообщал РБК.

"Мы предполагаем, что опубликованный вариант является довольно ранним наброском схемы, и в нем есть большое количество пробелов. В частности, нет почти никакой информации о миноритарных акционерах "Яндекса" и о том, что предложат им. Между тем акционеры, держатели акций класса А, вероятно, должны будут проголосовать за схему реорганизации. Также нет информации о получении публичного статуса новым холдингом, что также ожидается", — отметил Михайлин.

По его словам, из опубликованных материалов пока сложно делать выводы о том, как все будет выглядеть в финальном варианте. "Яндекс", скорее всего, будет рассматривать вхождение в капитал новых акционеров, которые заплатят за долю голландской Yandex N.V. Кто этом может быть, сложно сказать, указывает эксперт. Не исключено также, что кто-то из действующих крупных акционеров "Яндекса" решит увеличить свою долю, добавляет он.

"Яндекс" объявил о планирующейся реструктуризации в ноябре. Зарегистрированная в Нидерландах материнская Yandex N.V. намерена выделить основную часть бизнеса в РФ в отдельную российскую группу компаний и со временем выйти из числа ее акционеров, сменив свое название. Новая структура "Яндекса" в РФ будет включать ряд зарубежных направлений и сохранит за собой бренд, а управление ею может быть передано менеджменту. Международные части ряда бизнесов "Яндекса", включая беспилотники и облачные технологии, будут выделены в компании под управлением Yandex N.V, сообщали в "Яндексе" в ноябре.