ХЬЮСТОН (США), 6 мар — ПРАЙМ. Немецкая инжиниринговая компания Linde прекратила участие в проектах в России из-за введенных странами Запада санкций и не намерена возобновлять работу в стране в обозримом будущем, заявил РИА Новости глава компании Санджив Ламба. Глава Gunvor назвал возможность продажи нефти Россией важным фактором

"Не в обозримом будущем. Мы все заблокировали, мы остановили все существующие проекты с юридическими лицами, попавшими под санкции в отношении России. Сегодня у нас больше нет проектов в РФ", — сказал Ламба на полях стартовавшей в американском Хьюстоне крупнейшей энергетической конференции CERAWeek.

Кроме того, Linde работает над продажей своего связанного с добычей газа бизнеса в России и уведомила российские власти о своем решении прекратить деятельность в стране, сообщил он.

"Все верно. Сейчас они подают против нас иск в суде", — сказал Ламба на полях стартовавшей в американском Хьюстоне крупнейшей энергетической конференции CERAWeek. Таким образом он ответил на вопрос о том, уведомила ли компания официально российские власти о своем решении прекратить деятельность в РФ.

"У нас есть газовый бизнес в России, который мы пытаемся продать, однако местный суд наложил запрет (на эту продажу)", — добавил глава германского промышленного гиганта.

Наконец, принятый США закон о борьбе с инфляцией не приведет к торговой войне с Европе из-за поддержки американского бизнеса, заключил Ламба.

"Честно говоря, я не думаю, что торговая война из-за чистой энергетики или ее компонентов является возможной", — сообщил он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Linde — один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.