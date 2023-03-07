МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Финский производитель детской одежды Reima завершил выход с российского рынка и продал активы местным инвесторам, следует из сообщения компании. В Госдуме оценили идею "детских депозитов"

"Выход Reima из России завершен, так как дочерняя компания Reima в России была продана местному оператору… В качестве последнего шага в процессе выхода российская дочерняя компания Reima вместе с оставшимися активами была продана группе местных инвесторов. Были получены все разрешения от необходимых российских властей, и сделка была закрыта в феврале 2023 года", — говорится в сообщении.

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем 75% ООО "Рейма" стало АО "Валан Менеджмент", еще 25% перешли к ООО "ДМ Капитал". Сумма продажи не раскрывается.

Магазины Reima в России были окончательно закрыты ещё в прошлом марте. А использование бренда Reima франчайзинговыми предпринимателями было прекращено после переходного периода в июне, сообщает Reima. Финский Fortum ждет разрешения российских властей на продажу активов

Компания уточняет, что персонал в российской дочерней компании перешел на работу к новому владельцу. Кроме того, дочерняя компания Reima LLC также изменит свое название в рамках соглашения.

Компания Reima, основана в Финляндии в 1944 году, насчитывает более 400 сотрудников и продает свои товары более чем в 50 странах мира. В 2021 году чистый объем продаж Reima составил 147 миллионов евро, из которых почти 90% были получены за пределами Финляндии.