МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Ассоциации ФинТех" Татьяна Жаркова вышла из состава совета директоров Qiwi с 3 марта, следует из сообщения компании. Роскомнадзор внес Qiwi в реестр организаторов распространения информации

"Qiwi… сегодня объявила, что Татьяна Жаркова вышла из состава совета директоров компании с 3 марта 2023 года", — говорится в сообщении.

Жаркова была неисполнительным директором с августа 2020 года, а также членом комитетов по вознаграждениям и по стратегии и устойчивому развитию

Компания уточнила, что должность пока останется вакантной, а о новом назначении будет объявлено в установленном порядке.

Председатель совета директоров Qiwi Сергей Солонин отметил вклад Жарковой в развитие компании и от имени совета выразил ей признательность, также говорится в сообщении.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.