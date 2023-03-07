2023-03-07T09:55:28+03:00
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2023-03-07T09:55:28+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230307/839996495.html
Татьяна Жаркова покинула совет директоров Qiwi
Бизнес
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Бывший гендиректор "Ассоциации ФинТех" Татьяна Жаркова вышла из состава совета директоров Qiwi с 3 марта, следует из сообщения компании. "Qiwi… сегодня объявила, что Татьяна... ПРАЙМ, 07.03.2023
бизнес, новости, qiwi, совет директоров, татьяна жаркова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Бывший гендиректор "Ассоциации ФинТех" Татьяна Жаркова вышла из состава совета директоров Qiwi с 3 марта, следует из сообщения компании.
"Qiwi… сегодня объявила, что Татьяна Жаркова вышла из состава совета директоров компании с 3 марта 2023 года", — говорится в сообщении.
Жаркова была неисполнительным директором с августа 2020 года, а также членом комитетов по вознаграждениям и по стратегии и устойчивому развитию
Компания уточнила, что должность пока останется вакантной, а о новом назначении будет объявлено в установленном порядке.
Председатель совета директоров Qiwi Сергей Солонин отметил вклад Жарковой в развитие компании и от имени совета выразил ей признательность, также говорится в сообщении.
Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, он позволяет торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.