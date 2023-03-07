МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Выручка российских онлайн-кинотеатров в 2022 году составила 63,3 миллиарда рублей против 60,6 миллиарда рублей в 2021 году, рост составил 5% против 54% по итогам 2021 года, говорится в исследовании информационно-аналитического агентства TelecomDaily. Киносборы в первые месяцы 2023 года превысили допандемийные показатели

"В 2022 году выручка видеосервисов достигла 63,3 миллиарда рублей против 60,6 миллиарда рублей годом ранее. Таким образом, рост составил 5% против 54% по итогам 2021 года, то есть замедлился почти на 50 процентных пунктов. 2021 стал рекордным за последние четыре года — в 2019 и в 2020 годах выручка в среднем выросла на 52%", — говорится в исследовании.

Эксперты сошлись во мнении, что процесс насыщения ОТТ-сервисами (метод предоставления видеоуслуг через интернет) в 2020-2021 годах остановился из-за скачка спроса, вызванного нахождением людей дома в период пандемии. "Многие зрители пришли на платформы, пользуясь промокодами или акциями с бесплатными периодами подписки. В 2022 неизбежный отток числа пользователей усилился также из-за ухода ряда крупных сервисов и снижения покупательской активности", — отмечается в исследовании.

Также эксперты пришли к выводу, что платная модель (в основном оплата подписки, но сюда же входит покупка одной единицы контента) еще больше укрепила позиции по сравнению с рекламной (бесплатный просмотр при условии обязательной рекламы). По итогам 2021 года рекламная модель все еще приносила 15% выручки, а в 2022 ее доля сократилась до 9%. Для сравнения: в 2018 рекламная модель обеспечивала 36% выручки.