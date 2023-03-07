МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Продажи духов с феромонами в России в 2022 году выросли в 2,3 раза — до 2,33 миллиона флаконов, рассказали РИА Новости в операторе системы маркировки "Честный знак" — Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россияне стали покупать больше парфюмерии в преддверии 8 марта

"В 2022 году продажи духов с заявленным производителем содержанием феромонов выросли в 2,3 раза и составили 2,33 миллиона флаконов. В 2021 году в России было продано 1,02 миллиона упаковок такой парфюмерии", — подсчитали в ЦРПТ.

При этом чаще всего духи с феромонами покупали жители Новгородской области – 50,7 упаковки на 1000 жителей, вторую строчку заняла Мурманская область – 37,2 упаковки, а на третьем месте расположился Краснодарский край – 27,9 упаковки. Замыкают пятерку лидеров Кемеровская область и Алтайский край – 27,6 и 24,1 упаковки соответственно.

Также в топ-10 вошли Татарстан, Коми, Саратовская, Кировская и Самарская области.

На Дальнем Востоке парфюм с феромонами чаще предпочитают в Еврейской автономной области (21,5 флакона на 1000 жителей, 11-е место по РФ); в Центральной России – в Смоленской области (21,4 флакона, 12-е место); на Урале – в Свердловской области (18,6 флакона, 23-е место); а на Кавказе – в Ставропольском крае (12 флаконов, 60-е место по РФ).