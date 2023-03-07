МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Компания Pratt & Whitney, подразделение Raytheon Technologies, сообщила в понедельник, что получила контракт стоимостью 5,2 млрд долларов на производство 15-й и 16-й партий двигателей F135, с опционом на 17-ю партию, для всех трех вариантов истребителя F-35 Lightning II. ЕС отложил голосование по запрету продаж авто с бензиновыми двигателями

Общая стоимость контракта по лотам 15-17 с учетом реализации опционов составляет около 8 млрд долларов, он распространяется более чем на 418 двигателей F135, сообщила Pratt & Whitney.

Контракт предусматривает производство 278 двигателей F135 с возможностью заказа до 518 двигателей. Он также включает в себя управление программой, инженерную поддержку, поддержку производства и оснащение.

В прошлом месяце правительство США разрешило Pratt & Whitney возобновить поставки двигателя F-135 для истребителя F-35 после того, как в декабре производство было приостановлено из-за обнаружения проблем с безопасностью.

По состоянию на декабрь 2022 года Pratt & Whitney поставила более 1000 двигателей F135.