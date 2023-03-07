МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Wildberries не проводит рекламные акции и розыгрыши призов на сторонних площадках, а любое приглашение принять участие в акции, информации о которой нет на сайте, это мошенничество, следует из объявления маркетплейса. Аферисты начали "дарить подарки" на 8 марта

"В связи с повышением активности мошенников напоминаем, что Wildberries не проводит розыгрыши и акции на других сайтах. Вся актуальная информация размещена на нашем сайте и в мобильном приложении. Если вы получили приглашение принять участие в акции или розыгрыше и информации об этом нет на нашем сайте — это мошенники", — говорится в уведомлении в личном кабинете на маркетплейсе.

В компании также уточнили, что никогда не просят покупателей оплачивать товары или услуги, указывая данные банковских карт или счетов, нигде, кроме самой торговой площадки.

Мошенники в преддверии 8 марта под видом розыгрышей ценных подарков от известных маркетплейсов активно распространяют в России через мессенджеры ссылки с вредоносными программами, с помощью которых похищают средства с банковского счета — в это ранее убедился корреспондент РИА Новости, эту информацию также подтвердила и руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.

Так, корреспондент агентства получил от знакомого ссылку на сайт, сулящий якобы "подарок Wildberries к женскому дню", где было анонсировано большее количество мобильных телефонов Xiaomi в качестве подарков. Однако, по словам эксперта, посещение сайта по этой ссылке может привести к краже личных данных.