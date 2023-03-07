МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Юридический сервис "СберПраво" проверяет информацию о якобы утечке своих данных; подобные сообщения могут исходить от мошенников, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. Минцифры прорабатывает границы штрафа за утечку персональных данных

"Мы проверяем информацию и ее достоверность. Подобные сообщения возникают часто, и как правило, связаны с мошенниками, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных", — сказали в компании.

"СберПраво" — онлайн-сервис для получения правовой помощи, запущен в ноябре 2021 года. Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между Сбербанком, Федеральной палатой адвокатов России и Федеральной нотариальной палатой. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов.