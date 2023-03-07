МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит сообщения об утечке персональных данных клиентов онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", о произошедшем пока не уведомили, заявили РИА Новости в ведомстве. "СберПраво" проверит сообщения об "утечке данных"

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных пользователей онлайн-платформы правовой помощи "СберПраво", — сказано в сообщении.

Подчеркивается, что сервис не направил уведомление о случившемся.

В компании ранее во вторник сообщали, что проверяют информацию о якобы утечке своих данных; подобные сообщения могут исходить от мошенников, которые пытаются продать компиляции старых баз данных под видом оригинальных.

"СберПраво" — онлайн-сервис для получения правовой помощи, запущен в ноябре 2021 года. Проект реализуется в рамках соглашений о сотрудничестве между Сбербанком, Федеральной палатой адвокатов России и Федеральной нотариальной палатой. На платформе предоставляют юридическую помощь более 2000 адвокатов.