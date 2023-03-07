Верховный суд отказал "ВЭБ.РФ" во взыскании 1,8 миллиарда рублей со страховых компаний
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Верховный суд согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые отказали госкорпорации "ВЭБ.РФ" во взыскании около 1,8 миллиарда рублей страхового возмещения со страховых компаний "Росгосстрах", "Согласие", ВСК и "ГУТА-Страхование".
Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Тютин отклонил кассационную жалобу ВЭБа, просившего передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Иск связан с действиями арбитражного управляющего Михаила Котова в деле о банкротстве ОАО "Амурметалл". Котов был назначен конкурсным управляющим этого хабаровского предприятия, задолженность которого перед ВЭБом составляла около 5,4 миллиарда рублей.
В нарушение закона Котов не перечислил ВЭБу как залоговому кредитору денежные средства, поступившие должнику по экспортным контрактам, в связи с чем причинил кредитору убытки в размере более 1,8 миллиарда рублей, что подтверждено судебными актами. Более 6 миллионов рублей ВЭБ получил от Котова по исполнительному производству, а на остальную сумму подал иск к страховым компаниям, страховавшим ответственность арбитражного управляющего.
Как установил арбитражный суд Москвы, убытки у ВЭБа возникли в результате расходования конкурсным управляющим денежных средств со 2 октября 2013 по 15 сентября 2014 года. В этот период у Котова был только один договор – с "Согласием", со сроком действия с 22 июля 2013 по 21 июля 2014 года и страховой суммой 3 миллиона рублей. Возмещение в таком размере "Согласие" в феврале 2022 года перечислило ВЭБу.
При этом договор с "ГУТА-Страхованием" у Котова действовал с 22 июля 2012 по 21 июля 2013 года, договор с "Росгосстрахом" — с 22 июля 2016 по 21 июля 2017 года, два договора с "БИН Страхованием" (портфель впоследствии перешел к ВСК) – с 22 июля 2015 по 5 сентября 2016 года, то есть ни один не действовал в период причинения убытков. Первая инстанция в апреле отклонила иск, решение затем поддержали апелляционный и окружной суды.
Котов в 2020 году был приговорен Савеловским судом Москвы к пяти с половиной годам колонии за злоупотребления полномочиями в деле о банкротстве авиакомпании "Трансаэро", что повлекло за собой ущерб в размере 1 миллиарда рублей. В 2021 году Мосгорсуд переквалифицировал обвинение на неправомерные действия при банкротстве и освободил управляющего из СИЗО.
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