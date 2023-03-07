МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Верховный суд согласился с тремя нижестоящими инстанциями, которые отказали госкорпорации "ВЭБ.РФ" во взыскании около 1,8 миллиарда рублей страхового возмещения со страховых компаний "Росгосстрах", "Согласие", ВСК и "ГУТА-Страхование". Суд поддержал взыскание штрафа за тайный майнинг на птицеферме

Как следует из опубликованного определения суда, судья ВС РФ Денис Тютин отклонил кассационную жалобу ВЭБа, просившего передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Иск связан с действиями арбитражного управляющего Михаила Котова в деле о банкротстве ОАО "Амурметалл". Котов был назначен конкурсным управляющим этого хабаровского предприятия, задолженность которого перед ВЭБом составляла около 5,4 миллиарда рублей.

В нарушение закона Котов не перечислил ВЭБу как залоговому кредитору денежные средства, поступившие должнику по экспортным контрактам, в связи с чем причинил кредитору убытки в размере более 1,8 миллиарда рублей, что подтверждено судебными актами. Более 6 миллионов рублей ВЭБ получил от Котова по исполнительному производству, а на остальную сумму подал иск к страховым компаниям, страховавшим ответственность арбитражного управляющего.

Как установил арбитражный суд Москвы, убытки у ВЭБа возникли в результате расходования конкурсным управляющим денежных средств со 2 октября 2013 по 15 сентября 2014 года. В этот период у Котова был только один договор – с "Согласием", со сроком действия с 22 июля 2013 по 21 июля 2014 года и страховой суммой 3 миллиона рублей. Возмещение в таком размере "Согласие" в феврале 2022 года перечислило ВЭБу.

При этом договор с "ГУТА-Страхованием" у Котова действовал с 22 июля 2012 по 21 июля 2013 года, договор с "Росгосстрахом" — с 22 июля 2016 по 21 июля 2017 года, два договора с "БИН Страхованием" (портфель впоследствии перешел к ВСК) – с 22 июля 2015 по 5 сентября 2016 года, то есть ни один не действовал в период причинения убытков. Первая инстанция в апреле отклонила иск, решение затем поддержали апелляционный и окружной суды.

Котов в 2020 году был приговорен Савеловским судом Москвы к пяти с половиной годам колонии за злоупотребления полномочиями в деле о банкротстве авиакомпании "Трансаэро", что повлекло за собой ущерб в размере 1 миллиарда рублей. В 2021 году Мосгорсуд переквалифицировал обвинение на неправомерные действия при банкротстве и освободил управляющего из СИЗО.