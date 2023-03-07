МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Наталья Третьяк стала гендиректором издательства "Просвещение", ранее занимала пост первого вице-президента "Газпромбанка". Об этом рассказала РИА Новости пресс-служба издательства. "ЛитРес" предрекла рост российского рынка цифровых книг в 2023 году

Согласно релизу, совет директоров АО "Просвещение" назначил Третьяк главой компании. Отмечается, что гендиректор с 2018 года была первым-вице-президентом "газпромбанка".

"Просвещение" — специализирующееся на учебной литературе российское, ранее советское, издательство, основанное в 1930 году.