Экс-вице-президент "Газпромбанка" стала главой "Просвещения"
Бывшая вице-президент "Газпромбанка" Третьяк назначена главой издательства "Просвещение"
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Наталья Третьяк стала гендиректором издательства "Просвещение", ранее занимала пост первого вице-президента "Газпромбанка". Об этом рассказала РИА Новости пресс-служба издательства.
Согласно релизу, совет директоров АО "Просвещение" назначил Третьяк главой компании. Отмечается, что гендиректор с 2018 года была первым-вице-президентом "газпромбанка".
"Просвещение" — специализирующееся на учебной литературе российское, ранее советское, издательство, основанное в 1930 году.