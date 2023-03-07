МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России" вводятся для российского вина, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается в телеграм-канале Минфина РФ. Роскачество составило топ лучших ликерных вин России

"В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой "Вино России". Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России и соответствует всем стандартам качества виноделия. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщает Минфин.

Как говорится в сообщении, главная цель этих мер – добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках. "Марки с эмблемой "Вино России" будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции", — поясняется в сообщении.

Знак "Вино России" появится на трех федеральных специальных марках с надписями "Вина", "Вина игристые" и "Вина ликерные" — они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема.

"Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса", — говорится в сообщении.