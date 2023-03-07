МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Рынок холодильников в России за полтора месяца текущего года сократился в денежном выражении на 5%, сообщил РИА Новости источник в отрасли, при этом опрошенные агентством ретейлеры не фиксируют образования излишних товарных запасов. "М.Видео-Эльдорадо" оценила интерес россиян к предпраздничным покупкам

Ранее во вторник газета "Коммерсант" написала о том, что на российском рынке образовался значительный профицит бытовой техники как следствие ажиотажного спроса на нее в прошлом году. При этом издание отмечало, что спрос упал — в натуральном выражении продажи, по словам участников рынка, сократились на 30%.

"За первые полтора месяца весь рынок холодильников — минус 5% где-то в деньгах, о минус 30% речи не идет, дальше уже безусловно начинает влиять повышенный спрос прошлого года", — заявил собеседник агентства.

"Ситилинк" не столкнулся с проблемой затоваривания в категориях крупной и малой бытовой техники. Товарное перенасыщение сейчас только плановое, в летней климатической технике, так как эта категория закупается заранее под начало сезона", — заявили в пресс-службе компании.

Ретейлер подчеркнул также, что "прошлый год был нетипичным для бытовой техники", а ее продажи в сети в 2022 году в денежном выражении почти достигли уровня 2021 года. "При этом в феврале-марте прошлого года наблюдался ажиотажный спрос на крупную бытовую технику в связи с резкими колебаниями курсов валют", — заключили в "Ситилинке".

Не фиксируют образования товарных излишек и в "М.Видео-Эльдорадо". Там сообщили, что компания располагает оптимальным объемом товарных запасов бытовой техники, который позволяет в полной мере отвечать ожиданиям россиян по ассортименту и срокам доставки. "Компания регулярно пополняет товарные запасы, основываясь на динамике спроса, предпочтениях наших покупателей, сезонности", — подчеркнул ретейлер.