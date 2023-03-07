МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Cервис экспресс-доставки "Самокат" начал продавать iPhone и другую технику бренда Apple с доставкой до покупателя в среднем за полчаса, убедился корреспондент РИА Новости. Ретейлеры оценили риск дефицита iPhone в России

Так, для заказа доступны iPhone 11, iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также AirPods Pro, AirPods Pro 2 и Apple Watch SE. При этом время доставки обозначается в полчаса. "Сегодня в приложении "Самоката" стала доступна продукция Apple. Сейчас мы исследуем новые решения в области ритейла, связанные в том числе и с электроникой. На данный момент товары доступны в некоторых дарксторах городов присутствия", — сообщили РИА Новости в компании.

В конце февраля Министерство торговли США запретило экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов и ряда других электротоваров стоимостью выше 300 долларов. Тогда эксперты рассказали РИА Новости, что эти санкции не повлияют на параллельный импорт смартфонов в страну и в целом на внутренний рынок.

В "М.Видео-Эльдорадо" агентству поясняли, что в рейтинге наиболее популярных у россиян брендов в 2022 году лидером стал Xiaomi, занимавший годом ранее вторую строчку. С четвертой на вторую позицию поднялся Realme, третьим стал Samsung, четвертым — Apple.