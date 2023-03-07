МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Инвестиционная группа "Инсайт" Авета Миркаяна приобрела лизинговую компанию "Джон Дир Файнэншл", учредителем которой являлось финансовое подразделение американской корпорации Deere & Company, следует из данных ЕГРЮЛ. "Билайн" приобрел долю в разработчике аудиобейджей для бизнеса

"Джон Дир Файнэншл" специализируется на сельскохозяйственной, дорожно-строительной и лесозаготовительной технике.

"Мы не раскрываем сумму сделки. "Джон Дир Файнэншл" — крупная лизинговая компания, имеющая хорошие позиции на рынке лизинга сельскохозяйственной, дорожно-строительной и лесозаготовительной техники, она обладает компетентной командой, которую "Инсайт" планирует сохранить и усилить", — прокомментировали РИА Новости в инвестгруппе.

"Согласно условиям сделки, мы должны переименовать компанию, что и произойдет в ближайшее время. Компания будет продолжать выполнение всех своих обязательств по текущим контрактам, а изменения, связанные со сменой собственника, коснутся в основном юридического наименования и бренда компании. Мы планируем в ближайшее время перезапустить бизнес и начать финансирование новых сделок", — добавили в группе.

Это уже вторая лизинговая компания в списке активов инвестиционной группы "Инсайт". В сентябре прошлого году группа приобрела лизинговую компанию "Сименс Финанс" у немецкого концерна Siemens. Компания возобновила финансирование лизинговых сделок под новым брендом "ДельтаЛизинг" в октябре 2022 года.

"Приобретение позволяет нам продолжить реализацию заявленных ранее планов о создании частного холдинга, в который войдут лизинговые компании с разными компетенциями. Мы не исключаем совершения и других сделок на этом рынке", — сообщили в "Инсайте".