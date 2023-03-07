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https://1prime.ru/business/20230307/840003193.html
Apple представила iPhone 14 в новом цвете
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Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете, говорится в пресс-релизе американской компании. Оформить предзаказ на смартфоны можно будет с 10 марта, старт продаж... ПРАЙМ, 07.03.2023
бизнес, технологии, новости, apple, iphone, смартфоны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете, говорится в пресс-релизе американской компании.
Оформить предзаказ на смартфоны можно будет с 10 марта, старт продаж запланирован на 14 марта.
Базовый iPhone 14, а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus были представлены в сентябре 2022 года.
Ранее устройства в этой линейке были оформлены в черном, белом, красном, голубом и фиолетовом цветах.