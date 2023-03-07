МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в желтом цвете, говорится в пресс-релизе американской компании. Ретейлеры оценили риск дефицита iPhone в России

Оформить предзаказ на смартфоны можно будет с 10 марта, старт продаж запланирован на 14 марта.

Базовый iPhone 14, а также iPhone 14 Pro и iPhone 14 Plus были представлены в сентябре 2022 года.

Ранее устройства в этой линейке были оформлены в черном, белом, красном, голубом и фиолетовом цветах.