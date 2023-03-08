МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers увеличила продажи алмазов во втором бизнес-цикле текущего года (с 20 февраля по 7 марта) на 9% по сравнению с предшествовавшим циклом — до 495 миллионов долларов, следует из предварительных данных компании. Глава WPIC ожидает усиления дефицита предложения платины

Первый бизнес-цикл года длился с 16 по 31 декабря. Продажи за тот период составили 454 миллиона долларов.

В годовом выражении продажи алмазов De Beers во втором бизнес-цикле упали при этом на 24%.

"Я рад видеть продолжающийся устойчивый спрос на алмазное сырье в соответствии с нашими ожиданиями относительно продаж в течение года", — комментирует гендиректор компании Эл Кук (Al Cook).

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.