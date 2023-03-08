МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю (9%) в газопроводе "Северный поток" (Nord Stream) после ЧП, следует из пресс-релиза компании. Министр обороны Германии ответил на сообщения о подрыве "Северных потоков"

"В нынешнем внешнеполитическом контексте Gasunie не прогнозирует возобновления поставок газа по "Северному потоку" в обозримом будущем и, как следствие, не рассчитывает на получение новых дивидендов. Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до нуля евро на конец 2022 года", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что находится в тесном контакте с правительством Нидерландов и другими западноевропейскими акционерами Nord Stream относительно стабилизации ситуации на газопроводах для предотвращения дальнейшего экологического ущерба и обеспечения безопасности.

Nord Stream AG — собственник "Северного потока", а его долями владеют "Газпром международные проекты" (51%), Wintershall Dea AG (ранее Wintershall Holding GmbH) и PEG Infrastruktur AG (E.ON) (по 15,5%), N.V. Nederlandse Gasunie и Engie (по 9%).

Взрывы произошли 26 сентября сразу на двух газопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG оценивал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.