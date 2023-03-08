"Страна.ua": СБУ проводит обыски в офисах IBox, компанию подозревают в отмывании денег
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МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводят следственные действия в офисах IBox Bank, компанию подозревают в отмывании денег игорного бизнеса, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В офисах IBox СБУ и Бюро экономической безопасности проводят следственные действия. Компанию подозревают в отмывании денег игорного бизнеса", — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Официальной информации по данной ситуации пока нет.
По данным издания, во вторник Национальный банк Украины отозвал лицензию у сети терминалов IBOX Bank. Ранее по всей Украине закрыли терминалы IBOX, через которые можно было пополнять без комиссии карточки "Монобанка" и оплачивать другие услуги.