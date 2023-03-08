МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос старшего советника президента США по вопросам энергетической безопасности Амоса Хохштейна по делу "Нафтогаза Украины", заявил в среду депутат украинского парламента Алексей Гончаренко. В Минобороны Украины заявили о непричастности к подрыву "Северных потоков"

Экс-глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, в 2018 году он незаконно выписал себе премий на 229 миллионов гривен (около 6,2 миллиона долларов). Вину он не признал. Его адвокат Алексей Носов заявлял, что высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины признал обвинения в отношении по поводу неправомерности получения им премии в 6 миллионов долларов необоснованными. Специальная антикоррупционная прокуратура заявила, что подала апелляцию на решение ВАКС об отказе в избрании Коболеву меры пресечения.

"По делу главы "Нафтогаза" Андрея Коболева НАБУ вызывает на допрос Амоса Хохштейна. Это ключевой советник президента Байдена по вопросам энергетики. В США на этот вызов реагируют довольно специфически. Это мягко сказано", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что решением суда Коболеву предписано не покидать Киев, сдать загранпаспорт, воздержаться от общения с подозреваемыми и свидетелями по делу, а также сообщать о смене места жительства. Заявленный срок действия ограничений — два месяца. Между тем, сумму залога Коболев так и не внес.