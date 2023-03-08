ТОКИО, 8 мар — ПРАЙМ. Японский производитель двигателей и техники Yanmar Holdings объявил о прекращении работы в России, сообщение об этом появилось на официальном сайте компании. Немецкий производитель шин Continental планирует закрыть российский бизнес

"С марта 2022 года наша компания остановила деятельность в России за частичным исключением, но в связи с тем, что перспективы российского рынка по-прежнему непрозрачны, мы решили полностью прекратить бизнес в России. По завершении процедур, ориентировочно с апреля этого года будет прекращен бизнес юридического лица Yanmar Rus LLC", — говорится в сообщении компании.

Компания в России была создана в феврале 2014 года и занималась продажей дизельных генераторов, насосов, сварочных аппаратов, а также вела торговлю запчастями. В связи с украинским кризисом возникли затруднения с поставной продукции и банковскими переводами за пределы России, в связи с чем Yanmar Rus с марта 2022 остановил деятельность в России за исключением обслуживания клиентов.

"После этого наша компания внимательно изучала возможности продолжения бизнеса, но так как ситуация приняла затяжной характер, было сочтено, что его продолжение в России затруднительно", — говорится в сообщении.