Суд вернул офшору, связанному с расчетным банком системы WebMoney, его иск к Альфа-банку
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул кипрской компании Nortfors Limited, связанной с находящимся в процессе ликвидации астраханским Консервативным коммерческим банком (ККБ), который был расчетным для платежной системы WebMoney, ее иск к Альфа-банку на сумму более 33,6 миллиона долларов.
Как следует из опубликованного определения суда, истцом не был соблюден обязательный претензионный порядок урегулирования спора – иск был подан 16 января, а претензию в адрес ответчика истец направил только 15 февраля. На этом основании суд вернул иск без рассмотрения по существу.
Основания исковых требований в опубликованных материалах дела пока не приводятся. Компания-истец фигурировала в публикациях СМИ применительно к истории с выводом денег из ККБ 11 февраля 2022 года сразу после сообщения об отзыве у него лицензии. Тогда сумма в размере 30,7 миллиона долларов была выведена с корсчета ККБ на счет Nortfors Limited в российском банке. "Известия" уточняли, что этим банком был Альфа-банк.
ЦБ в феврале 2022 года отозвал у ККБ лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.
Банк России сообщал, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Также, банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Его деятельности были присущи повышенные риски его вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.
Арбитражный суд Астраханской области в апреле принял решение ликвидировать ККБ, решение не обжаловалось.
Платформа WebMoney Transfer была разработана компанией "Вычислительные силы", 51% которой принадлежит Андрею Трубицину. Консервативный коммерческий банк по состоянию на 2016 год принадлежал на 72% Трубицину и на 28% его супруге Ирине Клочковой.
https://1prime.ru/business/20230309/840015102.html