МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы вернул кипрской компании Nortfors Limited, связанной с находящимся в процессе ликвидации астраханским Консервативным коммерческим банком (ККБ), который был расчетным для платежной системы WebMoney, ее иск к Альфа-банку на сумму более 33,6 миллиона долларов. Верховный суд принял решение по облигационному долгу "Открытие Холдинга"

Как следует из опубликованного определения суда, истцом не был соблюден обязательный претензионный порядок урегулирования спора – иск был подан 16 января, а претензию в адрес ответчика истец направил только 15 февраля. На этом основании суд вернул иск без рассмотрения по существу.

Основания исковых требований в опубликованных материалах дела пока не приводятся. Компания-истец фигурировала в публикациях СМИ применительно к истории с выводом денег из ККБ 11 февраля 2022 года сразу после сообщения об отзыве у него лицензии. Тогда сумма в размере 30,7 миллиона долларов была выведена с корсчета ККБ на счет Nortfors Limited в российском банке. "Известия" уточняли, что этим банком был Альфа-банк.

ЦБ в феврале 2022 года отозвал у ККБ лицензию на осуществление банковских операций. По величине активов, согласно данным регулятора, кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ.

Банк России сообщал, что ККБ фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Также, банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Его деятельности были присущи повышенные риски его вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

Арбитражный суд Астраханской области в апреле принял решение ликвидировать ККБ, решение не обжаловалось.

Платформа WebMoney Transfer была разработана компанией "Вычислительные силы", 51% которой принадлежит Андрею Трубицину. Консервативный коммерческий банк по состоянию на 2016 год принадлежал на 72% Трубицину и на 28% его супруге Ирине Клочковой.