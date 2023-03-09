МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российско-индийский деловой форум "Сотрудничество во имя развития и роста" состоится в Нью-Дели 29-30 марта, сообщили на сайте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Россия и Индия намерены решить проблему доступа к рынкам

"В рамках программы зарубежных мероприятий Петербургского международного экономического форума 29–30 марта в столице Индии Нью-Дели состоится Российско-Индийский Деловой Форум: "Сотрудничество во имя развития и роста", — говорится в сообщении.

Целью форума будет обсуждение возможности создания альянсов в области высоких технологий: IT, кибербезопасность, промышленность и производство, умные города, транспорт и логистика, здравоохранение. Также обсудят помощь российским компаниям в переориентации на новые рынки.

"Формат сотрудничества Россия — Индия — один из локомотивов общерегиональных усилий по совершенствованию архитектуры межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Форум направлен на укрепление деловых связей между бизнес кругами России и Индии, поддержку российского предпринимательства в выходе на индийский рынок и ознакомление индийских партнеров с конкретными экспортными предложениями", – отметил советник президента РФ Антон Кобяков, его слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что в мероприятии примут участие представители государственных структур, коммерческих и промышленных организаций России и Индии. Российские производители софта будут создавать СП с индийскими компаниями

Организаторы форума — фонд "Росконгресс", Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Российский экспортный центр, Ассоциация экспорта технологического суверенитета, Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения РУССОФТ и Глобальный совет по инновациям и промышленности.

"В рамках форума Российский экспортный центр проведет бизнес-миссию в сфере высоких технологий, в которой примут участие более 20 российских компаний из сектора IT, управления бизнес-процессами, машиностроения, строительства, энергетики и медицины. Продукция и решения ряда российских компаний уникальны и зачастую не имеют аналогов в мире. РЭЦ организует для них b2b-переговоры с потенциальными покупателями и партнерами в Индии", — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, ее слова также приводятся в сообщении.

Отмечается, что на пленарном заседании "Технологические альянсы в большой Евразии" особое внимание уделят вопросу, как лучше отладить взаимодействие России и Индии в сфере высоких технологий.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня, страной-гостем форума в этом году выступят Объединенные Арабские Эмираты.