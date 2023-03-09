МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Shell в конце февраля завершила продажу своей половины в компании "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" структуре "Газпром нефти", говорится в отчете англо-нидерландской компании. Глава Shell назвал наиболее привлекательную для инвестиция страну

"Двадцать второго февраля 2023 года Shell завершил продажу своей доли в ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" дочерней компании GPN, соглашение о которой было подписано 22 декабря 2022 года", — говорится в отчете Shell и уточняется, что доля компании составляла 50%.

Президент РФ Владимир Путин в феврале своим распоряжением разрешил дочернему предприятию "Газпром нефти" купить у Shell ее 50-процентные доли в двух совместных предприятиях — ООО "Салым Петролеум Девелопмент" и ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз".

"Газпром нефть" уже также консолидировала 100% долей в уставном капитале компании "Салым Петролеум Девелопмент", запись об этом появилась в ЕГРЮЛ 3 марта. В "Газпром нефти" и Shell подтвердили это. Источники газеты "Коммерсант" в сентябре утверждали, что на долю Shell претендует судоходная компания Wellnord, которая готова заплатить за нее 150 миллионов евро. Но в "Газпром нефти" указывали, что компания располагает всем необходимым для самостоятельного развития предприятия.