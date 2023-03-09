МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Компания VK приобрела 51% коммуникационного агентства по работе с блогерами Didenok Team, которое работает с такими авторами контента как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show, говорится в сообщении VK. Блогеру Лерчек предъявили обвинения в неуплате налогов

На YouTube-канал Влада А4 подписано 44,6 миллиона человек, на канале Кати Адушкиной — 5,4 миллиона подписчиков, на Viki Show — 10,7 миллиона подписчиков.

"VK объявляет о приобретении 51% доли в крупнейшем коммуникационном агентстве Кирилла Диденок со специализацией на работе со звездными блогерами (далее "Didenok Team")", — говорится в сообщении.

Отмечается, что работа с Didenok Team увеличит приток аудитории и повысит вовлеченность пользователей на основные площадки VK. "Инфлюенсеры Didenok Team усилят приток на платформы VK новых блогеров и рост их активности… Didenok Team сотрудничает с такими блогерами как Влад А4, Катя Адушкина, Никита Нагорный, Амина Tenderlybae и Viki Show", — отметили в компании.

В конце прошлого года VK приобрела производителя YouTube-шоу "Что было дальше?" компанию "Медиум Кволити Продакшн", которая будет производить для видеосервисов холдинга эксклюзивные шоу. Также в конце сентября VK сообщила, что запускает направление по развитию лейблов VK Records, которое будет создавать собственные музыкальные лейблы и управлять ими.