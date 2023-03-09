МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказал конкурсному управляющему "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, просившей установить ей повышенную фиксированную часть вознаграждения в размере 3 миллиона рублей в месяц, начиная с даты ее утверждения, следует из опубликованной резолютивной части определения суда. Верховный суд принял решение по облигационному долгу "Открытие Холдинга"

Подробности пока не приводятся. По закону вознаграждение арбитражного управляющего состоит из фиксированной суммы и суммы процентов. Фиксированная часть в процедуре конкурсного производства составляет 30 тысяч рублей в месяц, однако может быть увеличена судом в зависимости от объема и сложности выполняемой работы. Проценты рассчитываются по результатам процедуры.

Ранее, в процедуре наблюдения, Булатова также попросила суд увеличить ей фиксированную часть вознаграждения до 3 миллионов рублей в месяц. Она объяснила это в суде сложностью дела о банкротстве "Открытие Холдинга". По ее словам, на тот момент было предъявлено требований на сумму более 700 миллиардов рублей, что требует "большой работы по проверке обоснованности данных требований". Кроме того, Булатова сообщила суду о большом объеме полученных документов. Так, только электронный архив "Договора кредитные" содержал в разархивированном виде 58 Гб информации.

Арбитражный суд Москвы в марте 2022 года удовлетворил ходатайство, установив Булатовой фиксированную часть в 3 миллиона рублей на полгода. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд в июле это решение отменил. Апелляционные жалобы подали кредиторы ФНС России, банк ВТБ и ООО "Каскад".

Суд в июле признал "Открытие Холдинг" банкротом, открыл в его отношении конкурсное производство, утвердил конкурсным управляющим Булатову. Общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов должника, на дату проведения первого собрания кредиторов превысила 920 миллиардов рублей. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по заявлению самой компании.

Основные кредиторы "Открытие Холдинга" – банк "Траст" с требованиями в реестре в размере около 581,8 миллиарда рублей (после того как к нему перешли права требования от банка "Открытие" в размере около 292,5 миллиарда), ООО "Вега-Инвест" (318,7 миллиарда), банк ВТБ (13,6 миллиарда рублей). Суды в РФ еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств.