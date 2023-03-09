Суд привлек к субсидиарной ответственности трех совладельцев "Русского торгового банка"
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося в 2018 году "Русского торгового банка" (РТБК), оцениваемым примерно в 6,6 миллиарда рублей, троих его совладельцев, которых не стала привлекать первая инстанция.
Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд по жалобе Агентства по страхованию вкладов изменил вынесенное в ноябре определение арбитражного суда Москвы, который удовлетворил требования АСВ только к пятерым из восьми ответчиков.
Ответственными за крах банка апелляционная инстанция признала его совладельцев Сергея Иванова, возглавлявшего также совет банка, и супругов Сергея и Нину Муравленко, контролировавших 25,54% РТБК. Суд первой инстанции решил, что эти лица не могли влиять на органы управления банка и не получали выгоду от убыточных сделок.
Арбитражный суд Москвы ранее привлек к субсидиарной ответственности экс-председателей правления Игоря Сафонова и Людмилу Сапегину, экс-членов правления Наталью Мартынову и Ольгу Сучкову (Платицыну) и бывшего члена наблюдательного совета Александра Аврутина, который, как и Сапегина, был также и совладельцем РТБК.
Суд установил, что эти ответчики виновны в кредитовании "технических" заемщиков, приобретении портфеля ценных бумаг по завышенной стоимости, снятии залогов, предоставленных в обеспечение кредитов, погашении ссудной задолженности без реального внесения денежных средств. Их действиями, по подсчетам АСВ, с которыми согласился суд, банку был нанесен ущерб в размере более 4,9 миллиарда рублей.
Точная сумма солидарного взыскания теперь же с восьми ответчиков будет определена по окончании расчетов с кредиторами.
Ранее арбитражные суды трех инстанций отказали АСВ в аресте денежных средств и иного имущества бывших контролирующих лиц РТБК в пределах суммы требований к ним – более 6,6 миллиарда рублей. Суды пришли к выводу, что заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности.
ЦБ РФ в апреле 2018 года отозвал у РТБК лицензию, установив факты существенной недостоверности его отчетных данных и приняв во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов, согласно данным ЦБ, РТБК на тот момент занимал 215-е место в банковской системе РФ.
https://1prime.ru/business/20230309/840020862.html