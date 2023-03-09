МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд привлек к субсидиарной ответственности по долгам разорившегося в 2018 году "Русского торгового банка" (РТБК), оцениваемым примерно в 6,6 миллиарда рублей, троих его совладельцев, которых не стала привлекать первая инстанция. Суд принял решение по сумме вознаграждения управляющего "Открытие Холдинга"

Как следует из опубликованной резолютивной части постановления суда, апелляционный суд по жалобе Агентства по страхованию вкладов изменил вынесенное в ноябре определение арбитражного суда Москвы, который удовлетворил требования АСВ только к пятерым из восьми ответчиков.

Ответственными за крах банка апелляционная инстанция признала его совладельцев Сергея Иванова, возглавлявшего также совет банка, и супругов Сергея и Нину Муравленко, контролировавших 25,54% РТБК. Суд первой инстанции решил, что эти лица не могли влиять на органы управления банка и не получали выгоду от убыточных сделок.

Арбитражный суд Москвы ранее привлек к субсидиарной ответственности экс-председателей правления Игоря Сафонова и Людмилу Сапегину, экс-членов правления Наталью Мартынову и Ольгу Сучкову (Платицыну) и бывшего члена наблюдательного совета Александра Аврутина, который, как и Сапегина, был также и совладельцем РТБК. Эксперт оценил шансы Orlen выиграть суд против "Татнефти" и "Транснефти"

Суд установил, что эти ответчики виновны в кредитовании "технических" заемщиков, приобретении портфеля ценных бумаг по завышенной стоимости, снятии залогов, предоставленных в обеспечение кредитов, погашении ссудной задолженности без реального внесения денежных средств. Их действиями, по подсчетам АСВ, с которыми согласился суд, банку был нанесен ущерб в размере более 4,9 миллиарда рублей.

Точная сумма солидарного взыскания теперь же с восьми ответчиков будет определена по окончании расчетов с кредиторами.

Ранее арбитражные суды трех инстанций отказали АСВ в аресте денежных средств и иного имущества бывших контролирующих лиц РТБК в пределах суммы требований к ним – более 6,6 миллиарда рублей. Суды пришли к выводу, что заявитель не доказал, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение будущего судебного акта о привлечении экс-руководителей к субсидиарной ответственности.

ЦБ РФ в апреле 2018 года отозвал у РТБК лицензию, установив факты существенной недостоверности его отчетных данных и приняв во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. По величине активов, согласно данным ЦБ, РТБК на тот момент занимал 215-е место в банковской системе РФ.