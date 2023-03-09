БЕРЛИН, 9 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире поставщиков кристаллов для производителей ювелирных изделий, одежды и светотехники Swarovski полностью уйдёт с российского рынка и закроет свой бизнес в стране, заявил в четверг генеральный директор австрийского бренда Алексис Назард в интервью порталу Trend. АФК "Система" приобрела девять отелей Radisson в России

"Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать даже приостановленную деятельность (в России — ред.)", — передаёт портал слова Назарда.

Точные сроки ухода с российского рынка генеральный директор не назвал, однако подчеркнул, что закрытие бизнеса будет осуществлено в соответствии с действующими в данном случае законами, включая "экономические санкции и иные торговые ограничения".

В марте 2022 года Swarovski приостановила продажи на территории России, в том числе в интернет-магазинах.

Swarovski AG — австрийская компания, основанная в 1895 году, которая специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Компания также производит оптическое оборудование и готовые светильники и люстры.